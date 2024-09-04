Избранница Роналду Джорджина Родригес блеснула «свадебным платьем» в Венеции
© Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News
Избранница футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригес блеснула «свадебным платьем» на Венецианском кинофестивале. 30-летняя модель выбрала белоснежный наряд.
На выход Джорджины обратил внимание Леди Mail.ru.
30-летняя Родригес присутствовала на премьере фильма «Странный». Она была в облегающем платье без рукавов бренда Oscar de la Renta. Платье имело небольшой шлейф и драпировку.
На девушке были бежевые босоножки на шпильке. Из аксессуаров Джорджина выбрала цветочное ожерелье.
Черные волосы Родригес были уложены крупными волнами. Макияж подчеркивал губы и глаза модели.
Ранее Джорджину вместе с Роналду заметили в Сен-Тропе. Они отдыхали на яхте. Родригес была в белом купальнике с массивным браслетом и в колье.