ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 04 сентября 2024, 18:49
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Избранница Роналду Джорджина Родригес блеснула «свадебным платьем» в Венеции

Избранница Роналду Джорджина Родригес блеснула «свадебным платьем» в Венеции

© Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News

Избранница футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригес блеснула «свадебным платьем» на Венецианском кинофестивале. 30-летняя модель выбрала белоснежный наряд.

На выход Джорджины обратил внимание Леди Mail.ru.

30-летняя Родригес присутствовала на премьере фильма «Странный». Она была в облегающем платье без рукавов бренда Oscar de la Renta. Платье имело небольшой шлейф и драпировку.

На девушке были бежевые босоножки на шпильке. Из аксессуаров Джорджина выбрала цветочное ожерелье.

Черные волосы Родригес были уложены крупными волнами. Макияж подчеркивал губы и глаза модели.

Ранее Джорджину вместе с Роналду заметили в Сен-Тропе. Они отдыхали на яхте. Родригес была в белом купальнике с массивным браслетом и в колье.

Источник фото:Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News
Источник:Леди Mail.ru
Автор:Лилия Караева
Теги:
Криштиану Роналду
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Джорджина Родригес