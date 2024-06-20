В США заявили, что Алек Болдуин застрелил оператора, играя с револьвером. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Прокуратура США продолжает расследование убийства оператора Галины Хатчинс, которая снимала фильм с участием Алека Болдуина. Сторона обвинения рассказала, что во время съемочного процесса Болдуин обращался с пистолетом словно с игрушкой — он направлял его в коллег и один раз выстрелил холостым патроном в участника съемок.

Сам Болдуин уверяет, что не делал рокового выстрела, который смертельно ранил Хатчинс. Однако по мнению следствия, именно халатное отношение актера к оружие привело к гибели оператора.

Ранее к полутора годам тюрьмы приговорили оружейницу фильма Ханну Гуттьерес-Рид. Алеку Болдуину может грозить до 18 месяцев тюрьмы за непредумышленное убийство.

Ранее мы писали о том, что полиция задержала подозреваемую в убийстве актера Мэттью Перри.