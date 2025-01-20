В США захотели «отменить» известный бренд из-за платьев Иванки Трамп и Уши Вэнс

Иванка Трамп, дочь избранного президента США Дональда Трампа, надела на посвященную инаугурации ее отца вечеринку платье известного американского дизайнера Оскара де ла Рента — и вызвала шквал ярости со стороны либеральной общественности. Об этом сообщает Radar Online.

По данным портала, после того как Иванка появилась в наряде от де ла Рента перед камерами, сторонники Демократической партии начали массово требовать в соцсетях «отмены» модельера — то есть полного бойкота его бренда и подвержения его руководства абсолютному остракизму.

Гнев либералов только усилило то обстоятельство, что платье от де ла Рента же надела на мероприятие Уша Вэнс, жена выбранного Трампом на пост вице-президента республиканца Джея Ди Вэнса.

Выбор одежды двух девушек различался: Иванка предпочла платье в стиле ампир с открытыми плечами, вышитое кристаллами и жемчугом, с цветочной вышивкой и серебряным палантином; Уша, в свою очередь, остановилась на бархатном платье цвета «нуар» с асимметричными цветочными акцентами и вырезом в форме сердца.

«Прощай, Оскар де ла Рента. Я знаю, что вас не отменят, но для меня вы мертвы, потому что у вас нет никакой морали», — возмущались комментаторы.

Ранее мы писали о том, что наряд от Оскара де ла Рента на инаугурацию Трампа может надеть его супруга Мелания.