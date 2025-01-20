ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 20 января 2025, 12:54
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Стал известен возможный наряд Мелании Трамп на инаугурации президента США

Мелания Трамп может надеть на инаугурацию мужа платье дизайнера из США.
Стал известен возможный наряд Мелании Трамп на инаугурации президента США

© Matt Rourke/Associated Press/East News

Во время инаугурации избранного президента США Дональда Трампа его супруга Мелания будет одета в платье от американского кутюрье — при этом никаких элементов меха в ее одежде ждать не приходится. Именно такие предположения сделали авторы Telegram-канала «Антиглянец» в преддверии церемонии, которая должна пройти в Вашингтоне 20 января.

«Инаугурация — мероприятие зимнее, поэтому минимум два наряда будут подробно показаны: уличный вариант пальто и вечернее платье. Предполагается, что первая леди будет в творении американского дизайнера. По количеству луков тут лидирует Оскар де ла Рента», — сказано в публикации.

В одежде от де ла Рента, как отмечается, первые леди уже появлялись на инаугурации их мужей — например, платья его производства надевали Лора Буш и Хиллари Клинтон.

Авторы канала напоминают, что негласная задача супруги президента заключается в том, что «гуманизировать» и оттенить его облик на официальном мероприятии. В том, как одеваются президентские жены, можно найти определенные традиции — однако все они могут изменяться под воздействием духа времени:

«В нарядах первых леди есть неизбежные тренды — конечно, уже немыслим натуральный мех, как на желтом шелковом платье Берд Джонсон. Но в какой-то момент вернулись пайетки (кажется, в том состоянии мира, как сейчас, они не больно уместны)», — резюмирует редакция канала.

При этом голубой образ от Ralph Lauren, в котором Мелания блистала на прошлой инаугурации Трампа в 2017 году, как отмечается, был своего рода оммажем платью Жаклин Кеннеди.

Ранее мы писали о том, что Мелания Трамп вслед за мужем запустила собственную криптовалюту.