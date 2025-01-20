Стал известен возможный наряд Мелании Трамп на инаугурации президента США

Во время инаугурации избранного президента США Дональда Трампа его супруга Мелания будет одета в платье от американского кутюрье — при этом никаких элементов меха в ее одежде ждать не приходится. Именно такие предположения сделали авторы Telegram-канала «Антиглянец» в преддверии церемонии, которая должна пройти в Вашингтоне 20 января.

«Инаугурация — мероприятие зимнее, поэтому минимум два наряда будут подробно показаны: уличный вариант пальто и вечернее платье. Предполагается, что первая леди будет в творении американского дизайнера. По количеству луков тут лидирует Оскар де ла Рента», — сказано в публикации.

В одежде от де ла Рента, как отмечается, первые леди уже появлялись на инаугурации их мужей — например, платья его производства надевали Лора Буш и Хиллари Клинтон.

Авторы канала напоминают, что негласная задача супруги президента заключается в том, что «гуманизировать» и оттенить его облик на официальном мероприятии. В том, как одеваются президентские жены, можно найти определенные традиции — однако все они могут изменяться под воздействием духа времени:

«В нарядах первых леди есть неизбежные тренды — конечно, уже немыслим натуральный мех, как на желтом шелковом платье Берд Джонсон. Но в какой-то момент вернулись пайетки (кажется, в том состоянии мира, как сейчас, они не больно уместны)», — резюмирует редакция канала.

При этом голубой образ от Ralph Lauren, в котором Мелания блистала на прошлой инаугурации Трампа в 2017 году, как отмечается, был своего рода оммажем платью Жаклин Кеннеди.

Ранее мы писали о том, что Мелания Трамп вслед за мужем запустила собственную криптовалюту.