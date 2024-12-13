В США случайно нашли аудиокассеты с неизданными песнями Майкла Джексона

Бывшему сотруднику дорожного патруля Калифорнии Греггу Масгроуву удалось найти в глубине долины Сан-Фернандо аудиокассеты с неизданными песнями Майкла Джексона. Об этом пишет издание The Hollywood Reporter.

По данным источника, композиции были записаны до выхода в свет пластинки Dangerous (1991), между 1989 и 1991 годами. 56-летний американец, обнаруживший коллекцию, признался, что узнал про склад от своего знакомого, купившего помещение. Мужчина уточнил, что склад ранее принадлежал музыкальному продюсеру и певцу Брайану Лорену.

Масгроув рассказал, что посетил абсолютно все фан-сайты музыканта, однако не нашел этих треков. При этом ходят слухи, что некоторые из них все же просочились в сеть. Как сообщает The Hollywood Reporter, на одну из пленок попала запись диалога Джексона и, предположительно, Лорена.

«Я слушаю это, и у меня мурашки по коже, потому что никто никогда этого не слышал», — поделился автор находки.

Среди неизданных песен оказалась работа под названием «Don't Believe It», которая, предположительно, отсылает к слухам, которые распространялись об артисте в СМИ в то время. Вдобавок на одной из кассет можно услышать композицию «Seven Digits», отсылающую к идентификационному номеру, которые тела получают в морге.

Ранее стало известно, что дочь Майкла Джексона выходит замуж.