В США нашли живое доказательство внебрачной связи королевы Великобритании и ее слуги

Британский историк Ферн Ридделл назвал проживающую в США психотерапевта Анджелу Уэбб-Милинкович живым доказательством скандального романа королевы Великобритании Виктории и ее слуги. Об этом пишет Daily Sun.

По словам исследователя, женщина является прямым потомком королевской семьи и может являться родственницей королю Карлу III. Дело тут во внебрачной связи королевы и некого Джона Брауна, который входил в ее свиту. Согласно давно возникшим в Королевстве слухам, Браун якобы спас однажды Викторию от покушения, после чего между ними вспыхнул роман.

В семье самой Уэбб-Милинкович сложилась легенда, что ее прабабушка — внебрачная дочь королевы и ее придворного.

«Я почти на сто процентов уверена, что это история имеет под собой какие-то основания. Самостоятельно я не могу это подтвердить. Но моя семья жила с легендой, о романтических отношениях Джона Брауна и Виктории», — сказала американка.

Она добавила, что по одной из версий, королева и Джон отправились в долгое путешествие на корабле, после чего у них родился ребенок. От него и пошла родословная семьи Анджелы.

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