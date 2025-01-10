В США 27 января покажут сериал о преступлениях рэпера P. Diddy

В США снимают сериал о жизни рэпера P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) — и, если верить заявлениям канала Investigation Discovery, который занимается этим документальным проектом, наконец вся правда о его преступлениях станет известна общественности.

Как пишет The Variety, сериал будет состоять из четырех эпизодов, которые составят два вечерних выпуска. Лозунг трейлера, появившегося на днях — «Мы даже не представляли, насколько все страшно».

Создатели провели более трех десятков интервью. В числе тех, кто беседовал со съемочной группой — близкие, друзья, сотрудники и жертвы исполнителя, обвиняющие его в сексуальном насилии.

«В музыкальном бизнесе много таких людей, как Паффи. Разоблачение Паффи означает разоблачение и их тоже», — говорит в трейлере сериала продюсер Родни Джонс.

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