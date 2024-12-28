P. Diddy пережил нервный срыв в тюрьме в Рождество

Американский рэпер и продюсер P. Diddy (настоящее имя Шон Комбс) пережил нервный срыв в тюрьме в Рождество. Об этом пишет издание Daily Mail.

По данным источника, артисту стало грустно, и он с трудом стал принимать тот факт, что по-прежнему находится под стражей. Комбс был уверен, что с его командой адвокатов он уже давно должен был выйти из тюрьмы хотя бы под залог и провести праздники дома с близкими. В итоге музыкант пришел в себя с помощью медитации. На восстановление у него ушло несколько часов дыхательных практик. После этого он обратился к сотрудникам тюрьмы, попросив отвести его к медику из-за срыва, однако те отклонили просьбу.

Примечательно, что близкий к звезде источник не подтвердил подобную информацию. По его словам, P. Diddy отлично держится, учитывая условия, в которых он находится. Рэперу тяжело вдали от детей, однако он в состоянии совладать со своими эмоциями. Вдобавок исполнитель находит силы, чтобы поддерживать других заключенных.

Напомним, 17 сентября текущего года P. Diddy задержали в Нью-Йорке по подозрению в сексуальном насилии, торговле людьми и рэкете. Даже залог в размере 50 млн долларов и обещание не контактировать с женщинами, кроме родственников, и свидетелями по делу не помогли рэперу выйти на свободу. Артисту грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы и минимум 15 лет тюрьмы, если его признают виновным.

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