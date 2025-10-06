В состоянии сильного стресса: актриса Николь Кидман впервые вышла в свет после развода с супругом

Американская актриса Николь Кидман впервые появилась на светском мероприятии после известий о разводе с супругом, рок-музыкантом Китом Урбаном. Об этом сообщает Daily Mail.

Звезда фильма «С широко открытыми глазами» приняла участие в благотворительном мероприятии amfAR Dallas. В ходе вечера она вручила премию создательнице сериала «Йеллоустоун» Тейлор Шеридан.

58-летняя актриса появилась в шикарном черном платье с открытыми плечами. На мероприятии она держалась уверенно и много улыбалась. Кидман также произнесла трогательную речь, в которой отметила важность единства и сострадания.

«Думаю, Тейлор, как и все мы, понимает, что у нас больше общего, чем различий, и что мы становимся лучше, когда заботимся друг о друге. Именно поэтому мы собрались здесь сегодня», — заявила Николь со сцены.

Однако источники, близкие в артистке, рассказали изданию, что последние несколько месяцев знаменитость пребывала в состоянии сильного стресса. По словам инсайдеров, актриса прекрасно понимала, что рано или поздно ее личная жизнь станет известна общественности. Она опасалась реакции публики на их развод с Урбаном.

