По 600 тысяч за каждый год трезвой жизни: Кит Урбан хочет получить более 10 млн долларов от Николь Кидман

Из-за одного пункта в брачном договоре Кит Урбан может получить от Николь Кидман более 10 млн долларов. Об этом пишет Radar Online.

По информации американского СМИ, еще давно супруги договорились, что если брак распадется из-за алкогольной и наркотической* (незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность) зависимости Урбана, то при разводе он ничего не получит. А если причиной станет что-то другое, то музыкант сможет рассчитывать на значительную сумму.

За каждый год трезвой жизни бывший алкоголик и наркоман* Кит Урбан получал по договору 600 тысяч долларов. Таким образом, у музыканта скопилось как минимум 10 млн долларов, на которые он теперь намерен жить поле развода.

Николь Кидман, как пишут американские СМИ, могла расстаться с мужем из-за графиков. У голливудской звезды и ее второй половинки не хватало времени на близость.

*незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность