В СМИ сообщили, что Канье Уэст разводится с Бьянкой Цензори. Об этом сообщает Super.ru.

Западные таблоиды утверждают, что рэпер Канье Уэст находится на грани развода с Бьянкой Цензори. Несколько источников сообщили журналистам, что супруги расстались, а сам Уэст на этом фоне отправился отдыхать в Японию вместе с семьей.

Точная причина расставания звездной пары неизвестна. Канье Уэст рассказал друзьям о планах окончательно переехать в Токио и развестись с женой.

В начале октября рэпера уже замечали прогуливающимся в одиночестве по Токио. Тогда папарацци заявляли, что не видели рядом с ним Бьянку Цензори уже несколько недель. После этого пошли слухи о возможном расставании звезд.

Ранее мы писали о том, что Ким Кардашьян планирует обратиться к адвокату из-за откровенных нарядов жены Канье Уэста.