Ким Кардашьян планирует обратиться к адвокату из-за откровенных нарядов жены Канье Уэста

Модель Ким Кардашьян собирается обратиться к адвокату из-за откровенных нарядов Бьянки Цензори в присутствии их с Канье Уэстом детей. Об этом пишет издание In Touch Weekly.

По данным источника, сыновья и дочери бизнесвумен в восторге от новой супруги Уэста. Она покорила их приветливостью, заботой и тем, что разрешает детям буквально все. При этом Кардашьян подобное поведение избранницы экс-мужа совершенно не нравится.

«Если Ким говорит что-то критическое, дети защищают ее, так что она даже не может поднять вопрос о том, что Бьянка ходит с ними довольно голой, даже на публике», — поделился информатор.

Инсайдер отметил. что модель планирует обратиться к адвокату и хотя бы так повлиять на ситуацию, однако маловероятно, что это принесет результат.

«Ким в ярости. Она бы с удовольствием привлекла адвоката, но мало что может сделать, если только Бьянку не арестуют. Это ужасно, и Ким убеждена, что Бьянка и Канье намеренно пытаются ей насолить», — добавил источник.

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