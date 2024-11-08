В смерти экс-солиста One Direction Лиама Пейна обвинили трех человек
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Полиция задержала троих человек в связи со смертью певца Лиама Пейна. Напомним, что тело бывшего солиста группы One Direction было найдено около отеля в Буэнос-Айресе. Сейчас проходит расследование.
Как сообщает зарубежный портал The Daily Telegraph, прокуратура Аргентины постановила задержать трех человек по делу о смерти Лиама Пейна. Их обвиняют в оставлении в опасности и в облегчении доступа к наркотикам.
«Прокурор выдвинул обвинения в отношении трех человек и запросил их задержание и допрос», – сообщили в ведомстве.
Отмечается, что первый из обвиняемых сопровождал Пейна во время его пребывания в городе. По слухам, это его друг, которому вменяется статья «оставление человека в опасности, повлекшее смерть».
Второй – сотрудник отеля, который должен ответить на вопросы об употреблении певцом наркотиков. А третий человек является предполагаемым поставщиком запрещенных веществ.
Напомним, что после обнаружения тела мужчины был проведен токсикологический анализ, который показал, что за 72 часа до смерти Лиам принимал алкоголь, запрещенные вещества и антидепрессанты. В момент гибели, 16 октября он находился в полусознательном или бессознательном состоянии. Врачи уже не могли его спасти.
Ранее мы писали о том, что Рита Ора высказалась о гибели экс-участника One Direction Лиама Пейна.