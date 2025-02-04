В Швейцарии выставили на продажу особняк Одри Хепберн

В Швейцарии выставлена на продажу вилла, которая ранее принадлежала легендарной голливудской актрисе Одри Хепберн. Об этом пишет Bloomberg.

По информации источника, речь идет о трехэтажном особняке XVIII века в деревне неподалеку от Женевы. Жилище включает в себя 12 спален и 8 ванных комнат на площади, чуть превышающей 1 тысячу квадратных метров. Дом принадлежал артистке с 1963 года до ее смерти в 1993 году. Похоронена Хепберн на местном кладбище.

Нынешние владельцы недвижимости, которые приобрели La Paisible у сыновей Хепберн в 2001 году, рассказали, что вилла стала слишком большой после того, как их шестеро детей достигли совершеннолетия и уехали.

В настоящий момент цена особняка составляет 20,8 млн долларов.

Одри Хепберн родилась в пригороде Брюсселя в 1929 году в семье работника банка и голландской баронессы. Она признана иконой стиля и одной из самых высокооплачиваемых актрис своего времени. Она признана иконой кино и моды, пик карьеры которой пришелся на Золотой век Голливуда. Американский институт киноискусства поставил Хепберн на третье место в списке величайших актрис американского кино.

Ранее стало известно, что особняк Майкла Джексона в Лас-Вегасе выставили на продажу.