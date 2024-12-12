В Швеции закрыли дело об изнасиловании, которое связывали с футболистом Мбаппе

Шведская прокуратура закрыла расследование по делу французского футболиста «Реала»Килиана Мбаппе об изнасиловании. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

Как рассказали в госоргане, это решение было принято из-за отсутствия доказательств. Уточняется, что указанное лицо не уведомлялось о подозрении в совершении преступления.

В октябре шведские СМИ писали, что футболист Килиан Мбаппе совершил изнасилование, предположительно, в отеле Bank, где он останавливался. С места ЧП изъяли элементы одежды в качестве улик. У спортсмена из-за обвинений в изнасиловании возникли психологические проблемы.

Ранее мы писали, что бойца смешанного стиля Конора Макгрегора признали виновным в изнасиловании.