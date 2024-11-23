Обязали выплатить штраф в размере 250 тысяч евро: Конора Макгрегора признали виновным в изнасиловании
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Боец смешанного стиля Конор Макгрегор проиграл суд по иску об изнасиловании. Бывшего чемпиона UFC приговорили к крупному штрафу. Спортсмен не согласен с решением инстанции и намерен обжаловать решение, пишет The Guardian.
По данным СМИ, присяжные Высокого суда Дублина признали бойца виновным в изнасиловании. Исковое заявление к Макгрегору подала девушка по имени Никита Хэнд. Она рассказала, что чемпион UFC избил ее, а после надругался.
Инцидент произошел на новогодней вечеринке в декабре 2018 года. По словам Конора, связь между ним и Никитой была по обоюдному согласию. Теперь спортсмен намерен обжаловать решение, по которому он обязан выплатить пострадавшей 250 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что полиция задержала сына кронпринцессы Норвегии Метте-Марит. Его заподозрили в изнасиловании.