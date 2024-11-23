ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 23 ноября 2024, 13:58
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Обязали выплатить штраф в размере 250 тысяч евро: Конора Макгрегора признали виновным в изнасиловании

Конора Макгрегора признали виновным в насилии и оштрафовали на 250 тыс. евро.
Обязали выплатить штраф в размере 250 тысяч евро: Конора Макгрегора признали виновным в изнасиловании

© Vianney Le Caer/Invision/East News

Боец смешанного стиля Конор Макгрегор проиграл суд по иску об изнасиловании. Бывшего чемпиона UFC приговорили к крупному штрафу. Спортсмен не согласен с решением инстанции и намерен обжаловать решение, пишет The Guardian.

По данным СМИ, присяжные Высокого суда Дублина признали бойца виновным в изнасиловании. Исковое заявление к Макгрегору подала девушка по имени Никита Хэнд. Она рассказала, что чемпион UFC избил ее, а после надругался.

Инцидент произошел на новогодней вечеринке в декабре 2018 года. По словам Конора, связь между ним и Никитой была по обоюдному согласию. Теперь спортсмен намерен обжаловать решение, по которому он обязан выплатить пострадавшей 250 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что полиция задержала сына кронпринцессы Норвегии Метте-Марит. Его заподозрили в изнасиловании.

Источник фото:Vianney Le Caer/Invision/East News
Источник:The Guardian
Автор:Артем Хохлов
Теги:
Конор Макгрегор
изнасилование