В Сети заподозрили 44-летнюю актрису Меган Маркл в третьей беременности. Подписчики обсудили новые кадры с участием знаменитости.

Меган Маркл и принц Гарри посетили день рождения Крис Дженнер и ужин в честь Серены Уильямс. На мероприятиях супруг актрисы был в привычном для себя образе — в черном брючном костюме, а Меган на этот раз отдала предпочтение свободному платью от Balenciaga с драпировкой на животе. Посмотрев снимки со светского выхода, пользователи Сети заподозрили супругу принца в третьей беременности. По их мнению, Маркл пыталась скрыть изменения в фигуре.

Кроме того, в личном блоге Сассекских появилось семейное видео, на котором заметен округлившийся живот Меган.

На данный момент принц Гарри и его супруга не комментировали новости о пополнении в семье.

