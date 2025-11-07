«Я сделал это под давлением»: принц Гарри принес извинения Канаде за кепку «Лос-Анджелес Доджерс»

Принц Гарри принес извинения Канаде за то, что он и Меган Маркл надели кепки «Лос-Анджелес Доджерс» во время бейсбольного матча Мировой серии против «Торонто Блю Джейс». Об этом сообщает The Guardian.

Накануне герцог Сассекский посетил Канаду для участия в мероприятии в рамках Недели памяти и дал интервью местному телеканалу CTV. В ходе беседы он пошутил, что надел форму «Доджерс» «под давлением».

По его словам, это был простой жест вежливости с его стороны в ответ на приглашение владельца команды посидеть на скамейке запасных, где его и сфотографировали с супругой.

«Во-первых, я хотел бы извиниться перед Канадой за то, что надел это. Во-вторых, я сделал это под давлением. У меня особо не было выбора», — пояснил младший сын британского монарха.

К слову, во время интервью Гарри был в кепке с символикой «Блю Джейс».

«Когда у тебя на макушке почти нет волос и ты сидишь под прожекторами, ты надеваешь любую доступную шляпу. Пятая игра, шестая, седьмая — я был за “Блю Джейс” на протяжении всего матча. Теперь, когда я в этом признался, мне будет довольно сложно вернуться в Лос-Анджелес»? — пошутил принц.

