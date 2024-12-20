В Сети появились фото платья Ланы Дель Рей с ее тайной свадьбы
© Scott Roth/Invision/AP/East News
Бренд CINQ, специализирующийся на пошиве свадебных нарядов, опубликовал в соцсетях фотографии платья Ланы Дель Рей, в котором она сочеталась браком с гидом по аллигаторам Джереми Дюфреном. До этого никто не знал, как знаменитая исполнительница выглядела на торжественном мероприятии — оно прошло в закрытом режиме.
В компании заявили, что процесс продумывания платья для певицы запомнится модельерам и дизайнерам навсегда. По словам представителей бренда, оно было разработано так, чтобы каждая его деталь отражала «душу и сердце» Ланы.
«Одними из самых приятных моментов были ночи, проведенные вместе в шоуруме, где мы продумывали ботинки, кружева и нежнейший шелковый тюль. Это было больше, чем создание платья — это создание части ее истории, шаг за шагом», — написали в CINQ.
Сама Лана также удостоилась комплиментов от сотрудников компании — они назвали исполнительницу «невероятной женщиной», отметив ее доброту, способность любить и излучать «спокойное вдохновляющее свечение».
Звезда вышла замуж в августе текущего года. Ее избранник — известный в Америке экскурсовод по местам обитания аллигаторов. Церемония бракосочетания прошла у одного из водопадов, на которых работает жених.
Не так давно исполнительница впервые рассказала о своей супружеской жизни.