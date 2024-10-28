Лана Дель Рей впервые рассказала о своей супружеской жизни

Американская певица Лана Дель Рей впервые высказалась о семейной жизни. Об этом пишет издание Daily Mail.

Недавно артистка вышла на красную дорожку, представ в белом платье и меховом палантине. О семейной жизни прежде певица отписывалась лишь в своем микроблоге, однако во время нового появления на публике дала короткий комментарий для СМИ.

«Все хорошо. Мы счастливы», — поделилась знаменитость.

Напомним, 39-летняя Лана Дель Рей вышла замуж за организатора экскурсий по болотам с аллигаторами Джереми Дюфрена летом текущего года. Торжество прошло в штате Луизиана, у залива Дес-Аллеманде.

Примечательно, что влюбленные решили узаконить свои отношения всего через месяц после того, как их роман стал известен. Для Ланы это первый официальный брак, а для Дюфрена, который старше певицы на 17 лет — второй.

Ранее мы писали, что друзья Ланы Дель Рей беспокоятся за певицу после ее свадьбы.