В Сети появились доказательства смерти Бритни Спирс

Бритни Спирс является самой яркой звездой зарубежного шоу-бизнеса, поэтому вовсе не удивительно, что имя певицы постоянно мелькает в информационном пространстве. Сначала все обсуждали ее скандальные фотографии, затем новость о новой женитьбе и, наконец, резонансное интервью бывшего опекуна артистки. Тем не менее в Сети появилась устрашающая теория, исходя из которой Бритни уже давно нет в живых. Поговаривают, вместо нее ведет блог совсем другой человек.

Фолловеры Спирс нашли много странностей, которые трудно объяснить. Так, они заметили, что многочисленные татуировки певицы всегда по-разному выглядят на опубликованных снимках звезды. Смущает публику и «новая» улыбка девушки, якобы теперь между передними зубами появилась щель.

Но больше всего насторожило поклонников то, что весьма обеспеченная артистка всегда появляется в кадре либо голой, либо в одной и той же одежде. Чем можно объяснить этот факт? Бритни испытывает финансовые трудности или просто перестала следить за собой?

Пользователи Сети теряются в догадках, поэтому попросили Спирс хоть как-то дать понять, что она жива и с ней все хорошо.

Ранее бывший опекун артистки сообщил о ее плачевном состоянии. Подробности читайте в этой статье.