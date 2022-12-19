«Можем только молиться»: бывший опекун Бритни Спирс заявил о плачевном состоянии певицы

Когда суд признал Бритни недееспособной, долгое время ее опекуном являлся отец Джейми Спирс. Тем не менее в 2021 году артистке удалось добиться свободы и доказать свою самостоятельность, после чего отношения с бывшим опекуном испортились. Дело в том, что Бритни на весь мир заявила о тотальном контроле Джейми, который полностью распоряжался не только финансами, но и телом Спирс, запрещая ей беременеть. Спустя время мужчина дал откровенное интервью для Daily Mail , в котором поделился своим взглядом на ситуацию.

Отец Бритни считает, что подобные меры являлись необходимостью. Он убежден: если бы не его забота, то артистка бы давно была мертва.

Как известно, сразу после судебного разбирательства в 2021 году Спирс вышла замуж за Сэма Асгари, и это очень не понравилось Джейми. Мужчина заявил, что в новой семье дочери творится «полный бардак», вот почему совсем скоро она «окажется на большем дне, чем была раньше».

Высказался Спирс и по поводу скандальных выходок певицы. Напомним, в последнее время девушка стала главным ньюсмейкером, поделившись своими обнаженными кадрами и сообщив о том, что она вышла замуж за саму себя. Джейми убежден: подобное поведение — результат плохого самочувствия звезды. По словам мужчины, его дочь находится в плачевном состоянии. «Все, что мы можем — это продолжать молиться за нее», — сообщил отец Бритни.

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