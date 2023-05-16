В Сети обсуждают третью беременность Меган Маркл: почему Гарри был бы не в восторге

Британцы и миллионы поклонников королевской семьи обсуждали коронацию Карла III, которая состоялась в начале мая. Многие обратили внимание на принца Гарри, который явился на торжественное мероприятие в гордом одиночестве. Он оставил жену с детьми дома. Но в Сети появились слухи, что Меган Маркл сама отказалась от изнурительного перелета через океан из-за «интересного положения».

Но журналисты из TMZ предполагают, что у женщины и без этого было массу причин, чтобы не приезжать на коронацию. Пишут, что она испортила отношения с Виндзорами, поэтому ее не хотят видеть в знатном окружении.

На данный момент пользователи активно обсуждают версию, что избранница принца беременна. Она якобы находится в ожидании третьего ребенка, и животик даже уже виден. Недавно появились снимки, на которых Маркл предстала с изменившейся фигурой. А на встречу с актрисой Гвинет Пэлтроу жена принца надела платье с высокой талией и пышной юбкой. Такой наряд легко мог бы скрыть небольшой животик.

Зарубежные издания пишут, что новость о третьем малыше принца Гарри могла бы расстроить. Дело в том, что сын принцессы Дианы заявлял в одном из ранних интервью, что хотел бы только двоих детей. Его волновала проблема перенаселения планеты.

Ранее мы писали о том, какие пластические операции могла сделать Меган Маркл. По мнению публики, знаменитость сделала липосакцию щек, вставила имплант в подбородок и вывела силикон из губ. Кроме того, общественность считает, что на подобные манипуляции Меган решилась не просто так..