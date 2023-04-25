Липосакция щек и имплант в подбородок: в Сети обсуждают пластические операции Меган Маркл

В конце 2022 года Меган Маркл и ее супруг стали главными ньюсмейкерами. Тогда они выпустили документальный фильм, в котором набросились с обвинениями на королевскую семью. После этого общественность поделилась на два лагеря: пока одни жалели Сассекских, другие — обрушили на них шквал критики и заявили, что они поступили некрасиво по отношению к титулованным родственникам. Со временем о скандале все забыли, однако на днях Меган вновь дала повод для обсуждений. Об этом сообщает «7Дней.ru» со ссылкой на зарубежное СМИ.

На этот раз пользователи Сети не смогли не заметить изменения во внешности Маркл. Вот почему все принялись обсуждать пластические операции девушки. По мнению публики, знаменитость сделала липосакцию щек, вставила имплант в подбородок и вывела силикон из губ. Кроме того, общественность считает, что на подобные манипуляции Меган решилась не просто так, а ради возобновления актерской карьеры. Именно этим все объясняют долгое отсутствие Маркл на светских мероприятиях: ей нужно было время на восстановление после операций.

К слову, сама знаменитость никак не реагировала на домыслы публики.

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