В Сети накинулись на Джей Ло, отдавшую свою одежду пострадавшим от пожаров в Калифорнии

Пожары в Лос-Анджелесе стали настоящей катастрофой для местных жителей. Американцы лишились домов, ценных вещей, а кто-то даже потерял своих близких. Артисты не остались в стороне и активно помогают нуждающимся. Дженнифер Лопес пожертвовала большие коробки с вещами, но ее жест встретили с критикой в Сети.

Инсайдер из окружения звезд рассказал, что Джей Ло щедро пожертвовала большое количество вещей, которые стоят целое состояние: толстовки, джинсы и другую повседневную одежду.

«Там есть кроссовки, свитера и куртки, идеально подходящие для зимы. Дженнифер собирала одежду последние 30 лет, так что ей было из чего выбирать», — приводит слова инсайдера Daily Mail.

Звезда направила и косметику своего бренда JLO: очищающие средства, увлажняющие крема и другое. В комментариях к публикации читатели не оценили поступок экс-жены Бена Аффлека. Они посчитали, что никто не захочет носить ее фирменную одежду, а пострадавшим нужны деньги, еда и жилье.

«Сомневаюсь, что большинство из того, что она пожертвовала, может быть использовано простыми людьми. Лучше бы она это продала или просто отдала наличными», — раскритиковали артистку читатели, уточнив, что она хочет таким образом привлечь к себе внимание.

Напомним, актер Леонардо Ди Каприо пожертвовал миллион долларов на борьбу с пожарами.