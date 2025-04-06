В семье тяжелобольного Михаэля Шумахера случилось пополнение

В семье 56-летнего гонщика Михаэля Шумахера, получившего в 2013 году тяжелую травму на горнолыжном курорте, случилось радостное событие — он впервые стал дедушкой. Дочь бывшего пилота «Формулы-1» Джина-Мария сообщила о рождении малыша.

Наследница гонщика раскрыла беременность в декабре прошлого года. Она говорила, что должна родить дочь в апреле. Но малышка появилась на свет немного раньше — 29 марта. Девочку решили назвать Милли.

«Добро пожаловать в мир, Милли. Она родилась 29 марта. Наши сердца полны любовью, как никогда. Мы безмерно рады, что теперь ты есть в нашей жизни», — написала 28-летняя Джина-Мария на своей страничке в соцсетях под фото с детской ручкой.

В 1995 году Михаэль Шумахер женился на Коринне Беч — спортсменке-коннике. В 1997 году у них родилась дочь Джина-Мария, которая, по примеру матери, занимается конным спортом. Спустя два года у супругов появился на свет сын Мик, ставший в дальнейшем гонщиком.

В октябре 2024 года наследница Шумахера вышла замуж Иэна Бетке. Свадьба прошла в строжайшей конфиденциальности. Гонщик не смог присутствовать на торжестве.

Ранее немецкий журналист Феликс Горнер заявил, что состояние здоровья Михаэля Шумахера оставляет желать лучшего.