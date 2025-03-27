Близкий к семье Шумахера журналист раскрыл, что его состояние «очень печально»

Состояние бывшего пилота «Формулы-1» Михаэля Шумахера, в 2013 году получившего черепно-мозговую травму на горнолыжном курорте, оставляет желать лучшего. Об этом сообщил немецкий журналист Феликс Горнер.

«Ситуация очень печальная. Ему нужна постоянная забота, и он полностью зависит от своих опекунов. И он больше не может выражать свои мысли вербально», — приводит его слова The Daily Mail.

Горнер отметил, что в настоящее время доступ к Шумахеру имеют не более 20 человек. На его взгляд, эта стратегия является правильной — родные заботятся в первую очередь о состоянии легендарного гонщика и делают все для охраны его личной жизни.

Сам Горнер, как отмечается, довольно близок к семье спортсмена и является надежным источником информации.

Ранее мы писали о том, что дочь Шумахера сообщила о пополнении в семье.