В России выступит известный американский рэпер, но не Канье Уэст

В Россию приедет с концертом американский рэпер DaBaby. За выступление он потребовал $500 тысяч. Подробности выяснил Telegram-канал Mash.

Отмечается, что DaBaby сам захотел включить Россию в свой европейский тур. Переговоры велись около месяца. И сейчас стало известно, что концерт состоится 28 февраля. На разогреве у иностранной звезды выступит российский рэп-исполнитель.

К слову, у DaBaby довольно большая аудитория. На музыкальных площадках у него больше миллиарда прослушиваний. Он станет вторым артистом такого масштаба, кто выступит в России после начала СВО. Первым был 6ix9ine.

Также, по данным источника, на этом приезды зарубежных звезд не закончатся. Предварительно, после рэпера в России выступят и другие его коллеги, но пока их имена держатся в тайне.

Напомним, что в 2024 году появились слухи, что в Москве даст концерт Канье Уэст. Появлялась даже информация о переговорах и выборе площадки, но в итоге шоу так и не состоялось.

Ранее стало известно, что в Москве выступит рэпер Desiigner.