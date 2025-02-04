В речи Майли Сайрус на «Грэмми» увидели намек на безграничную власть Бейонсе

Пользователи Сети обсуждают новую конспирологическую теорию. Согласно ей, певица Майли Сайрус на церемонии вручения премии «Грэмми» сделала очередной на безграничную власть исполнительницы Бейонсе Ноулз и ее рэпера-мужа Jay-Z (настоящее имя — Шон Картер) в американском шоу-бизнесе.

Слухи о том, что звездная семья держит в страхе всю музыкальную индустрию США, ходили давно — они стали вирусными после ареста рэпера P. Diddy, близкого друга Картера, в преступных делах которого оказались замешаны многие звезды западной культурной индустрии. После этого фанаты стали находить доказательства того, что и сама супружеская чета имеет влияние на других артистов.

Один из главных аргументов сторонников этой теории — тот факт, что именитые исполнители постоянно благодарят Бейонсе и ее мужа. Это делала Адель, это делала рэперша Lizzo, делали и другие. А в 2009 году рэпер Канье Уэст, стоя на сцене с получившей «Грэмми» певицей Тейлор Свифт, заявил, что одним из лучших клипов в истории может похвастаться именно Бейонсе — тогда это было воспринято фанатами Свифт как оскорбление, однако сейчас многие считают, что таким образом Уэст спас молодую звезду от расправы со стороны Ноулз.

И теперь, полагают теоретики, о всемогуществе Бейонсе и Картера сказала Майли Сайрус. Певица вручала награду за лучшую композицию года — и предварила ее необычным заявлением.

«По результатам голосования 13 000 членов Академии звукозаписи ''Грэмми'' присуждается… Даже если это не ты, Бейонсе, я могу просто сказать, что это ты», — сказала Сайрус.

В конечном счете статуэтку себе забрал рэпер Кендрик Ламар. Однако жена Jay-Z не ушла с награждения с пустыми руками — она неожиданно для всех победила в номинации «Лучший альбом года», а также в номинации «Лучшее кантри-исполнение дуэтом».

Ранее мы писали о о том, что оставшаяся без «Грэмми» певица Тейлор Свифт напилась и станцевала с бокалом.