Оставшаяся без «Грэмми» певица Тейлор Свифт напилась и станцевала с бокалом

Певца Тейлор Свифт решила не грустить по поводу того, что осталась без премии «Грэмми». Исполнительница целый вечер веселилась в компании коллег с бокалом в руках. Как сообщает Woman.ru, звезда выпила все шампанское в баре и пустилась в пляс.

В ночь со 2 по 3 февраля в Лос-Анджелесе состоялась музыкальная премия «Грэмми». Фанаты были уверены, что Тейлор Свифт будет награждена, так как в прошлом году была признана обладательницей самого продаваемого альбома. Концертный тур Свифт стал рекордным и собрал 2 млн долларов!

Соперницей певицы оказалась Бейонсе, которая забрала награду. Но Тейлор не стала грустить, а принялась веселиться. Она весь вечер позировала с бокалом алкоголя в руках и зажигательно танцевала.

СМИ запечатлели момент, когда танцующая в красном платье Тейлор в момент выступления Джанель Моне поймала его пиджак и надела на себя.

Ранее мы писали о том, что жену рэпера Канье Уэста обвинили в пагубном воздействии на детей на премии «Грэмми». Бьянка Цензори пришла на дорожку мероприятия в прозрачном платье, и ее увидел мальчик, который долго стоял с озадаченным видом.