В процессе борьбы с онкологическим заболеванием: Карл III рассказал о неприятном последствии лечения рака

Британский монарх Карл III рассказал о неприятном последствии борьбы с онкологическим заболеванием. Оказалось, что у монаршей особы пропал выкус, передает mk.ru со ссылкой на Daily Mail.

Журналисты туманного Альбиона выяснили, как проходит борьба Карла III с онкологическим заболачиванием. Король рассказал о последствиях лечения рака в ходе посещения Музея военной авиации в Гэмпшире.

На мероприятии британский монарх встретился с ветераном вооруженных сил Аароном Мэпплбеком. Бывший военнослужащий поделился опытом прохождения химиотерапии.

Так, Мэплбек заявил, что в процессе лечения перестал чувствовать вкус. Карл III, в свою очередь, заявил, что столкнулся с такой же проблемой.

Ранее принц Гарри отклонил предложение своего больного раком отца Карла III. Монарх хотел, чтобы наследник остался в резиденции.