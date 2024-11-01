В полном восторге от черепов: Виттория Черетти готова на все, чтобы стать женой Ди Каприо

Модель Виттория Черетти серьезно настроена в отношении своего партнера Леонардо ди Каприо. Она готова сделать все, чтобы актер стал ее мужем, пишет издание In Touch.

СМИ стало известно, что Черетти, в отличие от бывших возлюбленных голливудской звезды, готова на все ради замужества. У Ди Каприо, например, есть одно увлечение, которое мало кто разделял из его половин.

Леонардо — любитель динозавров и древностей. Он готов часами общаться на эту тему. Виттория же, по утверждению инсайдеров, находится в восторге от черепов, которые коллекционирует партнер.

Кроме того, модель пытается освоить еще одно хобби Ди Каприо. Актер увлекается коллекционированием старых редких комиксов.

Ранее Ди Каприо заподозрили в измене Виттории Черетти. Его видели с 33-летней актрисой Тейяной Тейлор.