«В печали»: жена тяжелобольного Брюса Уиллиса рассказала о годовщине свадьбы

Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса рассказала о печали в годовщину их свадьбы. Несмотря на трудности Эмма Хеминг-Уиллис призналась в соцсетях, что будет праздновать эту важную дату для семьи. Они счастливы с артистом уже 15 лет.

«Сегодня я могу сделать выбор: погрязнуть в печали или отпраздновать. Я знаю, что есть много поводов, чтобы отпраздновать. Наш союз и связь, вероятно, сильнее, чем когда-либо. У нас две яркие, веселые и здоровые дочери. У нас есть семья, которая построена на взаимном уважении и восхищении. И я просто люблю и обожаю мужчину, за которого вышла замуж», – поделилась женщина.

Супруга актера отметила, что в этом году они празднуют хрустальную свадьбу. Она опубликовала фото, на котором Брюс целует ее в губы.

Напомним, недавно женщина опровергла информацию о том, что ее муж больше не испытывает положительные эмоции. Хеминг-Уиллис выразила свое возмущение словами журналистов и решила не оставить их без внимания. Она потребовала прекратить панику и не пугать людей. Также она отметила, что хотя в их жизни было много «горя и печали», в ней также достаточно «любви, поддержки и радости».

В феврале минувшего года семья Брюса Уиллиса объявила, что у актера развилась лобно-височная деменция, приводящая к постепенной потере когнитивных способностей. Уточняется, что артист больше не может читать и почти не разговаривает, он также перестал узнавать экс-супругу.

Ранее Деми Мур опубликовала редкое фото тяжелобольного Брюса Уиллиса. Бывшая жена «Крепкого орешка» поддерживает с ним связь и тепло относится к его новой семье.