«Ему было так больно под конец»: Мадонна убита горем из-за смерти брата

Певица Мадонна дала первый комментарий после новостей о смерти ее брата Кристофера Чикконе. Она призналась, что мужчина сильно страдал и терпел сильную боль в последние дни жизни.

Пока вокалистка не может смириться с потерей родного человека, который, как она призналась, всегда был рядом с ней. Однако, по ее словам, она рада, что он больше не страдает.

«Я сделала все возможное, чтобы сохранить ему жизнь как можно дольше. В конце ему было так больно. Мы снова взялись за руки, закрыли глаза и танцевали. Вместе. Я рада, что он больше не страдает. Никогда не будет такого, как он», - заявила Мадонна.

В Сети певица опубликовала несколько снимков с Кристофером, которые они делали в разные годы. Звезда рассказала, что брат для нее был самым близких человеком в жизни, и у них была связь, которую ей «трудно объяснить».

Кристофер поддерживал сестру во всех ее начинаниях. По признанию Мадонны, он разделял с ней все «безумства» и мечты, и в итоге стал «креативным директором многих гастролей».

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