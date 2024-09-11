В панамке и очках-цветочках: Роберт Паттинсон появился на публике с полугодовалой дочерью
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Актер Роберт Паттинсон появился на публике с маленькой дочерью. Вместе с женой Сьюки Уотерхаус он отправился на прогулку с полугодовалой малышкой, и их подловили папарацци. Фото публикует Леди Mail.ru.
Семью заметили на улицах Лос-Анджелеса. Роберт и Сьюки, уже привыкшие к фотографам, надели солнцезащитные очки и решили подобрать защиту от вспышек и для дочки. Девочка была в синем комбинезоне, панамке и очках-цветочках. Она была не в коляске, а на руках у матери.
Напомним, что о рождении ребенка у звезды «Сумерек» стало известно около полугода назад. Супруги держат в секрете личную жизнь, поэтому точная дата не раскрывается. Также поклонники и журналисты не знают, какое имя для малышки выбрали родители.
К слову, долгое время Роберт не делал предложение Уотерхаус. О тайной свадьбе звезд появилась информация через несколько месяцев после рождения ребенка.
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