За сутки до дня рождения трагически погибла одна из лучших дикторов отечественного кино

Российская актриса, профессиональный диктор, мастер закадрового озвучания и дубляжа Елена Шульман запомнилась многим по ролям в сериале «Шерлок», и «Человек-Паук».

Роли, конечно, были голосовые - Мэри Уотсон (супруга доктора Уотсона) и Мэри Джейн (возлюбленная Питера Паркера) имели тот самый, узнаваемый строгий голос.

В 06:40 утра 9 апреля 2023 года голос Елены Шульман оборвался навсегда.

По информации доступной изданию Фонтанка.ru, за день до своего 54-летия женщину сбил троллейбус.

Сообщается, что выйдя из дома на работу, Елена обходила стоявшую на остановке толпу людей и просто не успела обратить внимание на вынырнувший из-за поворота троллейбус.

Водитель дал по тормозам, но полностью остановить транспортное средство не смог.

За свою жизнь Елена Анатольевна озвучила десятки голливудских картин, кроме того принимала участие в гейм-проектах DOTA и League of Legends.