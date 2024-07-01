В окружении 55-летнего Хью Джекмана рассказали о его жизни после развода

В окружении актера Хью Джекмана рассказали о том, как он живет после развода с Деборрой-Ли Фернесс. Оказалось, что он решил переехать в Лондон и сблизиться с семьей, а также найти новую любовь. Об этом сообщает New Idea.

Источник портала поделился, что 55-летний Джекман не теряет надежду вновь стать счастливым и влюбиться. Пока он решил начать новую жизнь с переезда. Причем, по мнению инсайдера, актер может навсегда остаться в Лондоне.

«Он хочет быть ближе к своей маме и сестре, которые там живут, и, возможно, снова найти любовь», - отметил информатор.

Сообщается, что после развода Хью решил больше времени уделять благотворительности и личной жизни. Источник рассказал, что он никогда и не был карьеристом, поэтому, если у него вдруг пропадет «звездность», его это не расстроит. Актер стремится делать мир лучше и хочет, чтобы рядом с ним был человек, который бы разделял его интересы.

«Ему нужна женщина типа Амаль Клуни, и он это знает — та, которая не дышит шоу-бизнесом 24 часа в сутки 7 дней в неделю, а действительно думает о более масштабной картине, как Хью», - заявил инсайдер.

Напомним, что Хью Джекман был в браке с Деборрой-Ли Фернесс 27 лет. Решение о разводе они приняли в сентябре 2023 года.

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