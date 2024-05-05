В образе бизнес-леди: Меган Маркл появилась без принца Гарри на званом вечере в отеле

Супруга принца Гарри Меган Маркл вышла в свет без мужа. Герцогиня Сассекская побывала на нетворкинговом мероприятии в Монтесито (штат Калифорния) всего за несколько дней до возвращения супруга в Великобританию. Об этом сообщает издание Daily Express.

Мероприятие проходило в роскошном отеле Rosewood Miramar Beach Hotel, расположенном неподалеку от дома Меган Маркл. Организатором вечера выступила компания Greycroft — венчурная фирма, которая сотрудничает с представителями бизнеса.

«Небрежно-элегантное присутствие Меган не осталось незамеченным: фанат запечатлел этот момент», — пишет Daily Express и публикует кадр, на котором запечатлена супруга герцога Сассекского.

Представительница королевской семьи предстала на званом вечере в элегантном образе бизнес-леди. Меган Маркл была в кремовом пиджаке и строгих брюках, а ее волосы были уложены крупными волнами. Дополнил образ макияж с акцентом на глаза.

Один из пользователей Сети поделился впечатлениями о деловом поведении герцогини Сассекской на мероприятии. Инсайдер отметил, что попасть на вечер можно было только по специальному приглашению.

«В деловом режиме: вчера Меган посетила мероприятие только по приглашениям, на котором был представлен список избранных гостей в отеле Rosewood Miramar Beach в Монтесито, всего в двух шагах от дома Сассексов. Спасибо моей замечательной подписчице за то, что предупредила меня», — написал пользователь Сети.

В ближайшее время принц Гарри отправится в Великобританию, чтобы принять участие в ряде мероприятий, посвященных 10-летию «Игр непокоренных». Меган Маркл отказалась сопровождать мужа, за что столкнулась с критикой. Причины ее решения остаться в США не разглашаются.

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