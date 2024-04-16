Ее словам не верят: Меган Маркл пообещала прекратить войну с семьей тяжелобольной Кейт Миддлтон

Обиженная на королевскую семью Меган Маркл пообещала не вмешиваться в их дела из-за болезни Кейт Миддлтон и Карла III. Но эксперты не верят словам жены принца Гарри.

Многие считали, что общая беда объединит враждующих членов королевской семьи, но Меган Маркл и принц Гарри не сделали встречных шагов к примирению.

Слова поддержки сбежавших из Великобритании супругов посчитали неискренними, поскольку они никак больше не участвовали в ситуации. Многие считают, что Меган может воспользоваться слабостью Виндзоров и начнем портить их репутацию с новой силой.

«Она сказала, что не хочет вмешиваться, пока Кейт и король нездоровы, но она вмешивалась, когда герцогу Эдинбургскому было плохо, когда королеве было плохо. Так что я не верю ее словам», — цитирует слова королевского эксперта Анджелы Левин The Sun.

Эксперт предполагает, что Меган Маркл не намерена общаться с Кейт. Предположительно, она взяла паузу, пока ее принцесса Уэльская больна. Стоит ей победить болезнь, и противостояние вспыхнет с новой силой.

Враждебность принца Гарри и его супруги сделали их посмешищем в Америке, считает Левин. У Меган при этом «чешутся руки» заняться политикой, потому что на остальных поприщах она потерпела неудачу.

Последний раз Кейт Миддлтон выступала с обращением к поклонникам 22 марта. Тогда же в Сети распространилась информация о ее страшном диагнозе: у жены принца Уильяма обнаружили онкологическое заболевание. По сообщению королевских экспертов, принцесса Уэльская не будет появляться на публике еще ближайшие несколько месяцев, однако она планирует вернуться к своим обязанностям при первой же возможности.

Ранее актриса Меган Маркл отказала Кейт Миддлтон в просьбе о встрече. По информации иностранных таблоидов, она не захотела везти детей в Великобританию.