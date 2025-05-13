Тяжелое испытание для семьи: брат Кейт Миддлтон рассказал о поддержке в ее борьбе с раком

Брат Кейт Миддлтон признался, что диагностированный у нее рак стал «тяжелым испытанием» для их семьи. В интервью The Times Джеймс Миддлтон рассказал, как близкие поддерживали принцессу Уэльскую в борьбе с серьезным заболеванием.

По словам бизнесмена, в связи с болезнью Кейт Миддлтон их семья пережила «трудное время», но в такие моменты важно быть рядом и всячески поддерживать друг друга. Джеймс Миддлтон рассказал, что находился рядом с сестрой и помогал ей в период химиотерапии.

«Быть рядом с кем-то — это очень важная часть. <…> Это должно происходить безоговорочно: „Я не делаю это ради чего-то взамен. Я делаю это, потому что люблю тебя“. И это самый простой способ по-настоящему продемонстрировать любовь. Вы можете делать это всеми способами, но на самом деле, вы знаете, это просто обычное присутствие», — заявил брат принцессы Уэльской.

Собеседник издания также раскрыл, что их семья уже сталкивалась с серьезным заболеванием, но иного характера. В 2017 года у Джеймса Миддлтона диагностировали синдром дефицита внимания и клиническую депрессию. Брат Кейт Миддлтон признался: во время терапии ему постоянно помогали сестра и ее муж.

«Их присутствие означало, что меня окружают люди, которые действительно понимают, что я переживаю. <…> Мы — дружная семья. Всегда важно иметь поддержку вокруг себя и не делать все в одиночку», — отметил Джеймс Миддлтон.

Напомним, 22 марта 2024 года супруга принца Уильяма заявила, что проходит курс профилактической химиотерапии после обнаруженного в результате операции на брюшной полости в январе рака. В сентябре Кейт Миддлтон сообщила, что успешно завершила лечение, а в январе 2025 года объявила о ремиссии.

Ранее мы писали о том, что раскрыта реакция принца Уильяма на заболевание Кейт Миддлтон: «Я не мог в это поверить».