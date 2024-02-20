В Москве заметили звезду «Великолепного века» Бурака Озчивита: что известно о цели приезда актера

Турецкий актер Бурак Озчивит прилетел в Россию. Звезда «Великолепного века» сейчас находится в Москве, а после собирается отправиться в Санкт-Петербург. Об этом сообщает Пятый канал.

По данным источника, Бурак остановился в столице в пятизвездочном отеле, где его встретили русско-народными песнями, а также хлебом-солью. Известно, что вечером 20 февраля артист посетит Crocus City Hall, где пройдет киноконцерн «Музыка в турецких сериалах». А второй день мероприятия запланирован в Петербурге, поэтому уже 21 февраля Озвичиту предстоит еще один перелет.

Напомним, что Бурак известен зрителям по ролям в сериалах «Великолепный век», «Черная любовь», «Основание: Осман» и многим другим. На форуме он собирается встретиться с российскими поклонниками и рассказать о своей работе в успешных турецких проектах.

Ранее звезда сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел кардинально сменила имидж перед свадьбой с миллиардером. Несколько месяцев назад она шокировала поклонников, перекрасившись в рыжий цвет. Но недавно предпочла вновь вернуться к родному оттенку.