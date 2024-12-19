«В море еще много рыбы»: Сабрина Карпентер о новых отношениях после расставания с Кеоганом

Певица Сабрина Карпентер сделала неожиданное признание после громкого расставания с 32-летним актером Барри Кеоганом. 25-летняя исполнительница намекнула, что открыта для новых отношений. Об этом сообщает Us Weekly.

Артистка и звезда фильма «Солтберн» встречались год, но расстались в начале декабря. Сабрина решила не грустить по этому поводу и часто появляется на публике. Недавно она посетила шоу талантов Ally Coalition и представила премьеру своего трека Slim Pickins. Объясняя смысл песни, она сказала фразу «в море еще много рыбы», имея в виду, что принимает ухаживания от множества парней. Это натолкнуло журналистов на мысль, что девушка задумывается о новом романе.

Напомним, что Сабрина и Барри еще не делали официальных заявлений о расставании. Инсайдер рассказал, что они много раз расходились и сходились. Причина разрыва неизвестна, но источники утверждали, что девушка не смогла мириться с изменами парня и его слишком большой любви к спиртному.

Ранее мы писали о том, что певица Бритни Спирс в голубом купальнике станцевала на камеру и чуть не упала. Звезда после переезда в Мексику сняла видео со своими традиционными танцами, а во время движений ударила себя по бедрам и махала головой.