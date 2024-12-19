Бритни Спирс в голубом купальнике чуть не упала во время танца перед камерой

Певица Бритни Спирс продолжает публиковать в соцсетях ролики со своими танцами. Даже после переезда в Мексику звезда продолжила активно двигаться перед камерой. В этот раз она предстала в голубом купальнике и даже чуть не упала во время вращения.

В начале декабря стало известно о том, что исполнительница переехала в Мексику. Она заявила, что сделала это из-за папарацци, которые не дают ей спокойно жить в США. Бритни жаловалась не только на то, что они преследуют ее, но и, по ее мнению, редактируют снимки. Из-за этого женщина якобы выглядит толще, чем на самом деле и с другим лицом.

«Это действительно немного ранит мои чувства, что папарацци делают мое лицо похожим на то, что я надела белую маску Джейсона. Оно даже не похоже на меня», — объясняла Спирс.

Певица продолжает делиться контентом из другой страны. Так, она сняла еще одно видео со своими традиционными танцами. В этот раз она была в голубом купальнике и с распущенными волосами. Звезда так активно двигалась, что чуть не упала. В какой-то момент она ударила себя по бедрам и начала махать головой.

Поклонники уже привыкли к подобным выходкам артистки, но не упускают возможность пошутить на эту тему.

Ранее мы писали о том, что «проклятый» дом певицы Бритни Спирс выставили на продажу за 1,8 млрд рублей.