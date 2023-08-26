Бритни Спирс разбила голову в ссоре с мужем

Американская поп-певица Бритни Спирс замешана в скандале с мужем Сэмом Асгари. Спустя год после свадьбы звездная пара разводится.

На днях основатель TMZ Харви Левин вспомнил одну из ссор влюбленных людей. Бритни Спирс поссорилась с супругом в Лондоне, после чего ей стало нехорошо и, оступившись, артистка полетела вниз. Певица ударилась головой прямо о журнальный столик.

Приехавшие на место врачи объяснили, что знаменитости необходимы швы.

Напомним, что ходят слухи, что причиной развода стали измены певицы. Сэм Асгари съехал из их общего дома. Некоторые источники утверждают, что Спирс подвергала мужа домашнему насилию.

Ранее мы писали, что Дима Билан вызвал кучу негатива из-за 5,4 миллионов рублей.