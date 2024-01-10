«Отключаюсь»: Селена Гомес заявила об уходе после скандала с Кайли Дженнер

Певица Селена Гомес объявила о своем временном уходе из социальных сетей. СМИ обратили внимание, что это случилось после громкого скандала с Кайли Дженнер на премии.

Звезда написала в своем аккаунте, что вынуждена временно уйти из соцсетей. Она дала своим действиям объяснение, чтобы фанаты не задавали лишних вопросов.

«На какое-то время отключаюсь от социальных сетей. Хочу сосредоточиться на том, что действительно важно», – поделилась Гомес.

Видеоролик, прикрепленный к сообщению, показывает момент, когда ее возлюбленный Бенни Бланко обнимает детей. Решение Гомес покинуть социальные сети было принято после появления слухов о том, что Кайли Дженнер якобы запретила Тимоти Шаламе фотографироваться с Селеной Гомес на церемонии «Золотой Глобус».

Однако через сутки после инцидента сам Шаламе опроверг эту информацию в беседе с журналистами. Гомес также высказалась на этот счет в соцсетях, подчеркнув, что рассказывала Тейлор о своих друзьях, которые познакомились, и что эта ситуация никак не касается широкой общественности.

Отметим, что Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе встречаются уже несколько месяцев, а об их отношениях стало известно в сентябре прошлого года, когда они появились вместе на финале US Open.

Ранее мы писали о том, что актер Джейсон Момоа разводится с Лизой Боне после 18 лет брака.