«Отключаюсь»: Селена Гомес заявила об уходе после скандала с Кайли Дженнер
Селена Гомес нашла нужным заявить об уходе из соцсетей после скандала с Кайли.
© MICHAEL TRAN/AFP/East News
Певица Селена Гомес объявила о своем временном уходе из социальных сетей. СМИ обратили внимание, что это случилось после громкого скандала с Кайли Дженнер на премии.
Звезда написала в своем аккаунте, что вынуждена временно уйти из соцсетей. Она дала своим действиям объяснение, чтобы фанаты не задавали лишних вопросов.
«На какое-то время отключаюсь от социальных сетей. Хочу сосредоточиться на том, что действительно важно», – поделилась Гомес.
Видеоролик, прикрепленный к сообщению, показывает момент, когда ее возлюбленный Бенни Бланко обнимает детей. Решение Гомес покинуть социальные сети было принято после появления слухов о том, что Кайли Дженнер якобы запретила Тимоти Шаламе фотографироваться с Селеной Гомес на церемонии «Золотой Глобус».
Однако через сутки после инцидента сам Шаламе опроверг эту информацию в беседе с журналистами. Гомес также высказалась на этот счет в соцсетях, подчеркнув, что рассказывала Тейлор о своих друзьях, которые познакомились, и что эта ситуация никак не касается широкой общественности.
Отметим, что Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе встречаются уже несколько месяцев, а об их отношениях стало известно в сентябре прошлого года, когда они появились вместе на финале US Open.
Ранее мы писали о том, что актер Джейсон Момоа разводится с Лизой Боне после 18 лет брака.