В Лондоне продали дом семьи принцессы Дианы за 14,2 млн долларов. Об этом сообщает зарубежное издание Robb Report.

По информации источника, резиденцию принцессы продали почти за неделю. Особняк, который Диана часто посещала после развода, был построен в начале 1980-х годов. В 1990 году отец принцессы приобрел его в качестве подарка для второй жены. Через 10 лет графиня продала дом коллекционерам, которые владели недвижимостью 24 года.

Четырехэтажный особняк с оштукатуренным фасадом кремового цвета имеет почти 500 квадратных метров жилой площади. В нем пять спален, лифт, который ведет на каждый этаж, и терраса на крыше. На первом этаже дома расположены большой зал для приемов, гостиная и библиотека, которая была любимым местом отца Дианы.

«Впервые за 22 года дом на Фарм-стрит был выставлен на продажу, и он был фактически продан в первую же неделю», — пишет источник.

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