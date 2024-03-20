В Литве отменили концерт итальянского певца Pupo после его выступления в Москве

В Литве отменили гастроли итальянского певца Энцо Гинацци, известного под псевдонимом Pupo. Причиной стало его выступление в Москве.

«Мы только что получили подтверждение от организаторов мероприятий Legacy Inn, что выступавший несколько дней назад в Кремле Энцо Гинацци-Pupo в общем концерте трех групп будет заменен другим исполнителем», - приводит слова представителей концертной площадки Sputnik Литва.

Мероприятие с участием Pupo, а также групп Joy и Gazebo запланировано на 26 апреля. Кто выступит вместо итальянского артиста пока неизвестно.

15 марта Pupo спел на сцене Государственного Кремлевского дворца. Вместе с ним выступили известные российские артисты.

Ранее Энцо Гинацци рассказал, что приехал в Россию без каких-либо политических намерений. Он признался, что не мог себе позволить критиковать культуру с такой историей. При этом артист подчеркнул, что готов осуждению на Западе и уточнил, что никогда не прекращал ездить в Россию и хотел делать свою работу, как считал нужным.

Pupo является представителем старой итальянской эстрады. Он прославился благодаря песне Gelato Al Cioccolato. В 1985 году впервые выступил в СССР и дал 40 концертов.