Итальянский певец Pupo назвал цель визита в Россию

Итальянский певец Pupo (настоящее имя Энцо Гинацци) рассказал, что приехал в Россию без каких-либо политических намерений. Его слова приводит РИА Новости.

«Я не мог себе позволить критиковать культуры, особенно с такой историей <...> Поэтому завтра в своем концерте хочу передать посыл, чтобы в мир вернулся мир. Я здесь без каких-либо политических намерений», — поделился музыкант.

Артист подчеркнул, что готов осуждению на Западе, в том числе на родине, однако также выразил надежду на положительное восприятие его песен. Он также уточнил, что никогда не прекращал ездить в Россию и хотел делать свою работу, как считал нужным. Именно поэтому решил приехать и сейчас.

«Здесь, в Кремле, я по той же самой причине, чтобы продолжать делать мою работу без каких-либо ограничений и эмбарго, что, в принципе, должны делать и другие», — заключил он.

Ранее итальянский певец Аль Бано сообщил о желании приехать в Россию.