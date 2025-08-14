В Казахстане продают за 3 млн рублей кузнечика, который залез на Дженнифер Лопес

В Казахстане на одном из сервисов по продаже товаров выставили объявление, в котором предложили купить кузнечика с концерта певицы Дженнифер Лопес. Приобрести насекомое можно за 3 млн 256 тысяч рублей.

В начале августа Дженнифер прилетела в Алматы с большим шоу. Артистка исполнила перед сотнями поклонников свои хиты, но в один момент все внимание на концерте было приковано вовсе не к вокалистке, а к кузнечику, который запрыгнул на нее. Сначала певица не замечала насекомое, но когда оно подобралось к шее, она поспешила его стряхнуть.

Об этой ситуации на концерте написали многие российские и иностранные издания, а один их предприимчивых жителей Казахстана решил этим воспользоваться. Он выставил на продажу, как утверждает, того самого кузнечика. Получить за него он хочет 22 млн тенге. Однако в Сети пользователи сомневаются, что это действительно то самое насекомое.

Отметим, что саму Джей Ло посмешило произошедшее на концерте. Она призналась, что смахнула кузнечика, так как ей было щекотно.

Ранее Дженнифер Лопес не пустили в бутик Chanel в Стамбуле.