В Казахстане перенесли футбольный матч ради второго концерта Дженнифер Лопес. Об этом сообщил продюсер компании «Астана Концерт» Малик Хасенов на Youtube-канале Qogam.

В Казахстане состоится второй концерт певицы Дженнифер Лопес. Планируется, что мероприятие пройдет в Алма-Ате 10 августа. Для концерта организаторам пришлось идти на переговоры с футбольным клубом «Кайрат» о переносе матча на центральном стадионе в Алма-Ате на другую дату.

Ожидается, что продажа билетов на концерт певицы начнется 28 мая.

Напомним, первый концерт Дженнифер Лопес должен состояться 1 августа в Астане. Билеты на мероприятие раскупили за четыре часа с начала продаж. Стоимость билетов составляла от 80 $ до 355 $.

Ранее мы писали о том, что дети Дженнифер Лопес не увидят ее шоу на AMA 2025.